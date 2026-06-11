Фестиваль уличных театров, «Крейцерова соната» и «Давление»

На предстоящей неделе в Челябинске пройдут ретрофестиваль автомототехники с 150 экспонатами и фестиваль уличных театров со спектаклями под открытым небом. На концертных площадках ожидаются выступления Мурата Тхагалегова, группы «КняZz», заслуженного артиста РФ Валерия Семина. В Челябинске также пройдут гастроли драматических театров Тобольска, Шадринска и Тюмени со спектаклями «Я буду жить», «Донские рассказы», «Бременские музыканты» и «Крейцерова соната». Кроме того, в рамках фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» горожане смогут увидеть балет «Пер Гюнт» и «Тысяча и одна ночь» от артистов из Воронежа. В кинотеатрах появятся фильмы «Давление» и «Робоняня».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль уличных театров «Театры без крыш» в Челябинске, 2024 год

Фото: Олег Кормильцев Фестиваль уличных театров «Театры без крыш» в Челябинске, 2024 год

Фото: Олег Кормильцев

Фестивали

В Челябинске 14 июня пройдет ретрофестиваль автомототехники «Машина времени». На Театральной площади с 12:00 горожан ждет выставка техники с более чем 150 экспонатами, концерт с участием творческих коллективов, показ костюмов прошлых десятилетий и другие развлечения. Вход свободный.

В Челябинске 19 июня стартует Всероссийский фестиваль уличных театров «Театры без крыш». Центральной темой мероприятия в этом году станут «Сны и сновидения». В 17:00 на набережной у Цирка начнется театральное шествие, которое пройдет до Арт-сквера. Там продолжится основная программа, включающая различные спектакли. Челябинск на фестивале представят театр кукол им. В. Вольховского с постановкой «Куклы в городе Че», дуэт «НеБолет» с моноспектаклем «Баушка», постановка Алексея Тетюева — «СаСя». На мероприятии также выступят артисты театров Санкт-Петербурга, Омска, Казани, Самары. Вход свободный. Фестиваль пройдет с 19 по 20 июня.

Концерты

Во дворце спорта «Юность» 14 июня состоится выступление «Шоу воды, огня и света!» от Московского цирка Никулина. Под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола выступят лауреаты международных наград: акробаты на джамперах, воздушные гимнасты и дрессировщики экзотических животных. Стоимость билета от 1 тыс. до 2,7 тыс. руб. 0+

Во Дворце культуры железнодорожников 14 июня пройдет творческий вечер заслуженного артиста России Валерия Семина. Создатель группы «Белый день» представит программу, наполненную фольклорами и звуками баяна, и исполнит народные хиты. Стоимость билета от 2,4 тыс. до 3 тыс. руб. 12+

В концертном зале имени Прокофьева 16 июня представят спектакль-концерт «На всю оставшуюся жизнь». Постановка воссоздает атмосферу выступлений фронтовых бригад времен Великой Отечественной войны. На сцене выступят артисты Курганской филармонии, а также солистка Мария Мустакаева под аккомпанемент «Зауральского трио баянистов». Концерт сопровождают танцевальные номера. Стоимость билета от 500 до 700 руб. 6+

Во Дворце культуры железнодорожников 19 июня выступит исполнитель Мурат Тхагалегов. Певец прославился на всю страну благодаря хиту «Калым» и последующим трекам — «На дискотеку» и «Я с ней кайфую». Стоимость билета от 2,3 тыс. до 4,3 тыс. руб. 12+

В концертном зале «Таганай» 19 июня группа «КняZz» представит новую масштабную программу «Мастер кукол». Основу шоу составят знаковые композиции из репертуара коллективов «КняZz» и «Король и Шут», объединенные театральной и сказочной тематикой. Концерт сопровождает видеоряд с персонажами песен, созданными Андреем Князевым. Стоимость билета от 3,3 тыс. до 7,1 тыс. руб. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы «КняZz» Андрей Князев

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Солист группы «КняZz» Андрей Князев

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Спектакли

В театре драмы им. Наума Орлова 14 июня покажут премьеру спектакля «Сид» по пьесе французского драматурга Пьера Корнеля. Действие пьесы происходит в испанской Севилье начала прошлого тысячелетия. «Что делать, если самый близкий человек внезапно становится твоим заклятым врагом? Как выбрать между любовью всей жизни и долгом чести, когда любое решение ведёт к катастрофе?»,— задают вопросы авторы спектакля. По их словам, в этом спектакле не будет искусственных страданий и картонных героев. Родриго и Химена любят друг друга, но нелепая и жестокая ссора их отцов перечеркивает все. Теперь между ними — священный долг мести. Стоимость билета от 300–400 руб. 16+

В театре оперы и балета им. Глинки в рамках фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» 15 июня представят балет «Пер Гюнт» про одноименному произведению Генриха Ибсена. На сцену выйдут артисты Воронежского государственного театра оперы и балета. Балетмейстер Александр Литягин представил собственное прочтение «Пер Гюнта». В своей хореографии постановщики передали всю сложность человеческого духа в поисках собственного предназначения и счастья, чтобы зрители самостоятельно ответили на вопрос, кем был Пер Гюнт — гением или обманщиком, жертвой обстоятельств или человеком, который прожил всю жизнь без любви. Стоимость билета от 800 до 6 тыс. руб. 16+

В рамках фестиваля «В честь Екатерины Максимовой» 16 июня в театре им. Глинки артисты из Воронежа также покажут балет «Тысяча и одна ночь». Основой постановки является «Рассказ о царе Шахрияре», однако в нее также вошли сюжеты из сказок о приключениях Синдбада-морехода, о Птице Рухх, об Аладдине и принцессе Будур, об Али-Бабе и сорока разбойниках. Стоимость билета от 800 до 6 тыс. руб. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский оперный театр — балет «Тысяча и одна ночь»

Фото: theatre-vrn.ru Воронежский оперный театр — балет «Тысяча и одна ночь»

Фото: theatre-vrn.ru

В рамках культурно-просветительского проекта «Театральный поезд», приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей России в Челябинске ожидают гастроли трех драматических театров.

Так, Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова 16 июня покажет спектакль «Я буду жить». Это история, разворачивающаяся в палате военного госпиталя. Пять разных мужчин, связанных войной, пытаются вернуться к жизни. Молодой парень Вася, потерявший ногу, отгородился от всех молчанием и злостью. Постепенно начинается его исцеление, но не за счет лекарств, а благодаря тихому разговору, циркового фокуса и истории клоуна. Стоимость билета 1 тыс. руб.

Два спектакля представит Шадринский государственный драматический театр. 16 июня покажут «Донские рассказы» по мотивам ранних произведений Михаила Шолохова. После появления в казачьем хуторе молодой красавицы Насти, женщины решают проучить своих мужей за поглядывания на нее. Они уходят на другой берег, оставляя казаков один на один с бытом. Выясняется, что лихие казаки совсем беспомощны, когда дело касается не битв, а приготовления еды и стирки белья. Стоимость билета от 300 до 2 тыс. руб. 16+

Артисты из Шадринска также покажут «Бременских музыкантов». Знаменитая сказка братьев Гримм предстанет перед публикой в новом свете. Авторы сохранили романтику советского мультфильма 70-х, но адаптировали материал под жанр итальянских приключений в стиле диско. Стоимость билета от 350 до 600 руб. 0+

Тюменский большой драматический театр 17 июня покажет челябинцам постановку «Крейцерова соната» по произведению Льва Толстова. Герой спектакля, дворянин Позднышев женился по любви, но быстро понял, что теперь под крышей живут два совершенно разных чужих друг друга человека. Постановка — исповедь человека, теряющего над собой контроль из-за ревности и ненависти. Стоимость билета 1 тыс. руб.

Перечисленные гастроли принимает театр драмы им. Наума Орлова.

Кино

В челябинских кинотеатрах с 18 июня можно посмотреть фильм «Давление». Действие происходит летом 1944 года, когда завершаются последние этапы подготовки к самой масштабной вылазке англичан в Нормандию. Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить все командование союзных сил во главе с генералом Дуайтом Эйзенхауэром довериться его нестандартным методам и изменить планы операции. У ученых остается лишь 72 часа на точный прогноз сразу двух надвигающихся штормов, но от этого зависит судьба всего Западного фронта. В главных ролях Эндрю Скотт и Брендан Фрейзер. 18+

В кинотеатрах Челябинска с 18 июня также появится фильм «Робоняня». Злата мечтает попасть на школьный бал, поэтому просит родителей оставить ее дома одну на каникулах. Отец поручает присматривать за дочерью экспериментальному роботу с ИИ. Он контролирует каждый шаг и следит за ее расписанием. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план по возвращению себе свободы. В главных ролях — Ева Смирнова. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Ева Смирнова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Ева Смирнова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ольга Воробьева