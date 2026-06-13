В Черноземье 14 июня ожидается теплая и пасмурная погода, до +24°C

В воскресенье, 14 июня, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +14°C до +24°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +17°C, днем потеплеет до +21°C, вечером столбик термометра опустится до +20°C, ночью будет +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем температура поднимется до +22°C, вечером она составит +21°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +16°C, днем повысится до +21°C, вечером будет +20°C, а ночью температура понизится до +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +18°C, днем — +22°C, вечером опустится до +20°C, а ночью — до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +15°C, днем поднимется до +21°C, вечером будет +19°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +22°C, днем — +24°C, вечером будет +19°C, ночью — +16°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова