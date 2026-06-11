Жительницу Самарской области оштрафовали на 70 тысяч рублей за оскорбление и избиение инспектора

Суд признал виновной 44-летнюю жительницу по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, зимой этого года инспектор дорожно-патрульной службы при исполнении служебных обязанностей остановил автомобиль для проверки документов. Пассажир автомобиля в состоянии алкогольного опьянения демонстративно оскорбила инспектора и нанесла ему несколько ударов.

Суд назначил жительнице Самарской области штраф в размере 70 тыс. руб.

Руфия Кутляева