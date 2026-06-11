ЦИАН выплатит дивиденды за первый квартал 2026 года

Акционеры ЦИАНа одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 53 руб. на акцию. Это следует из сообщения на сайте компании.

Последний день для покупки акций с дивдоходностью 8,5% — 19 июня. Список тех, кто может претендовать на получение дивидендов, сформируют до 22 июня.

Согласно дивидендной политике, ЦИАН стремится направлять на дивиденды 60-100% от чистой прибыли по МСФО. В первом квартале года показатель вырос в 4,6 раза — до 1 млрд руб.

Последний раз ЦИАН платил дивиденды в декабре 2025 года в размере 104 руб. на акцию. Компания впервые приняла такое решение после переезда из кипрской юрисдикции в российскую в октябре того же года.