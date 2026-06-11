Уралвагонзавод заключил соглашение о сотрудничестве с УрФУ и МГТУ имени Баумана

Соглашение о сотрудничестве при подготовке специалистов заключили Уралвагонзавод (УВЗ), Уральский федеральный университет (УрФУ) и Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана, сообщила пресс-служба УВЗ. Документ подписали гендиректор УВЗ Александр Потапов, ректор УрФУ Илья Обабков и ректор МГТУ Михаил Гордин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор МГТУ Михаил Гордин, гендиректор УВЗ Александр Потапов и ректор УрФУ Илья Обабков после подписания соглашения

Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Ректор МГТУ Михаил Гордин, гендиректор УВЗ Александр Потапов и ректор УрФУ Илья Обабков после подписания соглашения

Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

Соглашение предусматривает набор наиболее способных выпускников школ, техникумов и колледжей Нижнего Тагила на совместные образовательные программы и ориентацию перспективных студентов на трудоустройство на Уралвагонзавод.

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) является крупнейшим в России разработчиком и производителем бронетанковой техники и грузового подвижного состава. Головное предприятие расположено в Нижнем Тагиле. В периметр концерна входит более несколько десятков предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов. Сам концерн входит в госкорпорацию «Ростех».

Уральский федеральный университет (УрФУ) — крупнейший вуз Урала и один из ведущих научно-образовательных центров России, расположенный в Екатеринбурге. Он стабильно входит в топ-10 лучших университетов страны по академической репутации и востребованности выпускников работодателями.

Московский государственный технический университет имени Баумана — старейший технический вуз страны, основан в 1830 году. Университет готовит специалистов в области ракетостроения, ядерной энергетики, робототехники, IT, биомедицины и других высокотехнологичных отраслей.

Обучение будет проходить на базе Нижнетагильского технологического института (НТИ) УрФУ — образовательного партнера УВЗ. Предприятие будет организовывать производственные практики и стажировки, оказывать содействие в развитии материальной базы институтов, а специалисты УВЗ — участвовать в разработке образовательных программ.

«Уверен, что всем участникам интересно обогатиться опытом друг друга в сфере исследований и привлечения кадров, а студентам УрФУ и "Бауманки" — приложить свои таланты к задачам настоящего высокотехнологичного производства»,— отметил Илья Обабков.

Со стороны МГТУ имени Баумана планируется тесное взаимодействие с НТИ УрФУ в части разработки сетевых образовательных модулей, актуальных для Уралвагонзавода, проведение лекций и практик как в онлайн, так и в офлайн-формате, методическая поддержка программ повышения квалификации преподавателей, организация стажировок для преподавателей и студентов, а также участие в совместных научно-исследовательских работах по тематике Уралвагонзавода.

Ангелина Синюк