В Екатеринбурге начальника цеха «Уралмашзавода» осудили за гибель сотрудницы

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил начальнику цеха ПАО «Уралмашзавод» Андрею Харину два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства по делу о гибели сотрудницы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

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Летом 2025 года в цехе резки и обработки проката произошел несчастный случай. Сотрудница, чтобы приступить к работе на кране №15, поднялась на рельсовые пути мостового крана. В этот момент другой работник, дистанционно управляя краном №27, допустил наезд на женщину. От полученных травм она скончалась. Суд установил, что трагедия произошла вследствие грубых нарушений со стороны руководства цеха.

Подсудимый вину не признал и просил оправдать его. Суд признал мужчину виновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Помимо основного наказания ему запретили заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией работ на опасных производственных объектах, на два года и шесть месяцев.

Полина Бабинцева