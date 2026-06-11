Оператора круизов по Волге оштрафовали за нарушения на теплоходе

Арбитражный суд Самарской области оштрафовал на 30 тыс. рублей компанию-оператора круизов по Волге, эксплуатирующую пассажирский теплоход. Основанием послужило нарушение технических регламентов, выявленное Куйбышевской транспортной прокуратурой, сообщили в надзорном ведомстве 11 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что на судне с нарушениями хранились горюче-смазочные материалы, а также не соблюдались правила использования электрических приборов. Это создавало риск аварий.

Перевозчику было внесено представление, после чего компания устранила все нарушения. Тем не менее, суд привлек ее к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Георгий Портнов