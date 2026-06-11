Нижегородцы сдали более 760 тысяч монет на «Монетной неделе»

Жители Нижегородской области вернули в оборот более 760 тысяч монет на общую сумму 3,6 млн руб. во время весенней акции «Монетная неделя». Мелочь в банках обменивали на банкноты или же ее можно было зачислить на свой банковский счет. Всего в 11 регионах присутствия Волго-Вятского главного управления Банка России граждане принесли в банки и участвовавшие в акции магазины более 5,2 млн монет на общую сумму почти 27 млн руб.

«В Кирове в одно из отделений кредитной организации семья с двумя детьми принесла трехлитровую банку, заполненную монетами на 18 тыс. руб. – ребята копили на велосипед. Участники акции в Нижегородской области приносили монеты в самых необычных копилках: в пластиковой бутылке из-под молока, в банке из-под кабачковой икры, в деловом кейсе и даже в берестяной чаше. Еще одна копилка в виде мышонка была заполнена исключительно 10-копеечными монетами», — рассказали в пресс-службе ВВГУ Центробанка.