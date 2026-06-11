Детский сад в Екатеринбурге заплатит 200 тыс. руб. за травму воспитанника

Академический районный суд Екатеринбурга взыскал с детского сада №32 200 тыс. руб. за травму воспитанника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инцидент произошел в сентябре 2025 года во время прогулки в детском саду. Пятилетний ребенок самостоятельно перелез через ограждение между верандами двух участков, но не смог вернуться обратно. Ему попытался помочь другой воспитанник. Он потянул товарища за руку, после чего тот упал и получил травму.

Травма воспитанника потребовала амбулаторного лечения и последующей реабилитации. Суд также отметил, что ребенок испытал эмоциональный стресс.

Иск был заявлен в размере 500 тыс. руб., при этом истец настаивал, что происшествие стало следствием ненадлежащего исполнения детским садом обязанностей по обеспечению безопасных условий пребывания детей.

Суд, исследовав материалы дела и выслушав стороны, пришел к выводу о частичной обоснованности требований и снизил размер компенсации до 200 тыс. руб.

Полина Бабинцева