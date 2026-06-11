В Оренбурге выставили на торги бывшее кафе «Эльф»

Администрация Оренбурга объявила торги на здание, в котором раньше располагалось знаменитое кафе «Эльф». Начальная стоимость двухэтажной постройки в Зауральной роще составит 9,3 млн руб.

Размер задатка определен в размере 937,6 тыс руб, а каждый шаг на аукционе будет обходиться в 234,4 тыс руб. Потенциальный владелец может подать заявку с 11 июня по 7 июля 2026 года. Начало торгов назначено на 13 июля.

Ранее в здании долгие годы находилось кафе «Эльф», которое закрыли в 2024 году после паводка. Сейчас объект находится в программе приватизации муниципального имущества, его администрация должна вручить новому владельцу.

Глава города Альберт Юмадилов рассказывал журналистам, что сейчас «в Зауральной роще нет экономики». Территорию изучали сразу несколько инвесторов, однако никто не захотел браться за ее благоустройство. Глава отметил, что на это требуется около 5 млрд руб.

Яна Вежлева