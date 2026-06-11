Спикер гордумы Астрахани вручил награды участнику СВО и семьям погибших
В Астраханском музее боевой славы 11 июня прошло вручение государственных наград за боевые заслуги на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы Астрахани.
Фото: Городская дума Астрахани
Церемония приурочена ко Дню России. Военный комиссар Астрахани Эльдар Аскеров и председатель гордумы Игорь Седов вручили награды участнику спецоперации и семьям погибших.
Перед церемонией прозвучали гимны РФ и Астраханской области. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.