Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Спикер гордумы Астрахани вручил награды участнику СВО и семьям погибших

В Астраханском музее боевой славы 11 июня прошло вручение государственных наград за боевые заслуги на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы Астрахани.

Фото: Городская дума Астрахани

Фото: Городская дума Астрахани

Церемония приурочена ко Дню России. Военный комиссар Астрахани Эльдар Аскеров и председатель гордумы Игорь Седов вручили награды участнику спецоперации и семьям погибших.

Перед церемонией прозвучали гимны РФ и Астраханской области. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Нина Шевченко