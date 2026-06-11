Минфин Нижегородской области привлечет кредиты на 10 млрд рублей

Министерство финансов Нижегородской области объявило аукционы для привлечения десяти кредитных линий по 1 млрд руб. каждая. Сведения размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Срок кредитных линий с плавающей процентной ставкой ограничен одним годом. Займы привлекаются для финансирования дефицита областного бюджета, госдолга и пополнения остатков областной казны.

Ранее минфин объявил закупки на привлечение коммерческих кредитов на 5 млрд руб. и размещение облигационного займа на 20 млрд руб.

По данным министерства, на 1 июня госдолг Нижегородской области составил 208,4 млрд руб. В его структуре коммерческие кредиты оцениваются в 63 млрд руб.

Владимир Зубарев