Суд Волгограда рассмотрит дело модельного агентства о мошенническом «кастинге»

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело о мошенничестве под видом трудоустройства в шоу-бизнес (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура региона.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2024 года четверо участников организованной группы в возрасте от 20 до 25 лет похищали деньги граждан, действуя от имени модельного агентства «ETA». В интернете они размещали объявления о кастинге на роли в сериалах, рекламе и съемках для известных брендов одежды, а для встреч с кандидатами арендовали офис в центре Волгограда.

Каждому обратившемуся после недолгой беседы сообщали об успешном прохождении отбора и предлагали пройти дорогостоящее обучение актерскому, вокальному, хореографическому или модельному мастерству — под видом гарантии участия в крупных проектах. По данным V1.RU, за 40 фото агентство просило 240 тыс. руб., которые якобы уходят на аренду.

Фигуранты использовали психологические методы, чтобы убедить клиентов брать крупные кредиты. В том же офисе им помогали оформлять займы кредитные агенты, сотрудничавшие с несколькими банками.

Деньги поступали на счета потерпевших, после чего по указанию сотрудников офиса их сразу переводили обвиняемым. При этом никаких реальных соглашений с организаторами медиапроектов у группы не было — ни трудоустройством, ни обучением в сфере шоу-бизнеса они заниматься не планировали.

Агентству удалось обмануть 25 граждан. Общий ущерб составил около 3 млн руб.

Нина Шевченко