Максим Аверин, «Театральный поезд», «Реквием» Верди и «Брат навсегда»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группу «Перемотка», «Реквием» Джузеппе Верди и соединение сибирского фолка с джазом. В музеях — посетить выставку «Сказы березового леса. Творчество Натальи и Павла Камневых» и побывать на экскурсии по местам «Агаты Кристи». В театральных пространствах — увидеть спектакли «Лев зимой» с Максимом Авериным, «Ты где-то рядом» с Федором Добронравовым и встретить «Театральный поезд» . В кино — посмотреть фильмы «Беспечный возраст», «8», «Безумный Пьеро» и «Брат навсегда». А лекторы расскажут про группу Gorillaz, женщин-семидесятников и философию Ханны Арендт. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В кинозале Ельцин-центра 13 июня творческий союз «Прекрасная музыка» представит программу «Русский концерт». В программе — произведения Родионова Щедрина, Анатолия Королева, Игоря Стравинского, Александра Вустина и Николая Корндорфа. Солистка — Елена Бирюзова (меццо-сопрано), пианист — Герман Мархасин. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб. Во дворе Музея Андеграунда 14 июня группа «Перемотка» выступит с летним концертом. Коллектив известен лирическими песнями о любви и дружбе и своими яркими лайв-выступлениями. Билеты стоят 1,8 тыс. руб. Свердловская филармония 17 июня закроет сезон программой «Реквием Верди. Закрытие концертного сезона». Большой оркестр и симфонический хор с солистами Мариинского, Большого и театра «Новая Опера» исполнят «Реквием для солистов, хора и оркестра» Джузеппе Верди. Билеты — от 3,5 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В джазовом клубе EverJazz 18 июня выступит Екатерина Унгвари и этно-джазовый квартет «Птица Сибирь». Проект соединяет сибирский фольклор с джазовой импровизацией. Каждая песня становится небольшим интерактивным путешествием, потому что солистка является культурным антропологом и делится знаниями о сибирской культуре. Билеты — от 1 тыс. руб. до 1,4 тыс. руб.

Выставки и экскурсии В Нижнетагильском музее изобразительных искусств с 11 июня по 30 августа 2026 года открыта выставка «Сказы березового леса. Творчество Натальи и Павла Камневых». Экспозиция демонстрирует около 50 работ тагильских мастеров, которые первыми возродили искусство обработки бересты в регионе. Посетители могут увидеть изделия с применением традиционных техник и современных подходов, а также поделочных камней, капа и кости. Стоимость билетов — от 150 до 300 руб. Музей истории Екатеринбурга 13 июня организует пешеходную экскурсию «Екатеринбург: торговая сторона». Гид Евгений Бурденков проведет участников по главным торговым улицам города, где сохранились здания магазинов, лавок и особняков XIX века и расскажет, как из «горного» города Екатеринбург превращался в обычный уездный. Билеты — 700 руб.

Участник первого состава «Агаты Кристи» Петр Май 14 июня проведет автобусную экскурсию «Агата Кристи. Начало легенды» по местам, связанным с группой. Участники увидят памятную табличку группе, побывают возле Свердловского рок-клуба, посетят дендропарк, а завершится экскурсия в Музее андеграунда, где покажут редкие фото и видео. Стоимость — 2 тыс. руб.

Спектакли Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр современной драматургии (ЦСД)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Центр современной драматургии (ЦСД)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Центре современной драматургии (ЦСД) 13 и 14 июня покажут эскизы спектаклей, которые были созданы участниками лаборатории «Ультра Драма 3.0». 13 июня в ЦСД играют постановки «Любовь. Версия 2.0» и «Батоновая ломка», а 14 июня — «Последний рыцарь» и «Жить классно». Билеты — 600 руб. В Ельцин-центре 13 и 14 июня состоится финал VI конкурса пьес о 90-х «Зачем я это помню». В рамках мероприятия пройдут читки пьес, вошедших в короткий список. Из 177 присланных работ эксперты отобрали шесть, которые будут представлены на сцене. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Максим Аверин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Максим Аверин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Во Дворце молодежи 14 июня сыграют спектакль «Лев зимой». Постановка режиссера Сергея Гинзбурга — новое прочтение одноименной пьесы Джеймса Голдмана. В центре сюжета — противостояние английского короля Генриха II и его семьи за право престолонаследия. В главной роли играет Максим Аверин. Билеты — от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Во Дворце молодежи 16 июня состоится спектакль «Ты где-то рядом», поставленный Владимиром Большовым. Это лирическая история любви зрелых людей, в которой зрители смеются и переживают вместе с героями. В центр сюжета ложится танец, который символизирует возвращение молодости героев и их надежду на счастье. В главных ролях — Федор Добронравов и Марина Иванова. Билеты стоят от 7 тыс. руб. до 9 тыс. руб. Театр «Игра» 17 июня в парке Литературного квартала ждет зрителей на автофикшн-променад «День Месяц Года». Режиссер Татьяна Павлова создала спектакль на основе подлинных воспоминаний, который превращается в путешествие по судьбам и случайным встречам обычных молодых людей. Билеты — 1 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театральный поезд

Фото: Пресс-служба СвЖД Театральный поезд

Фото: Пресс-служба СвЖД В Екатеринбург 18 июня прибудет «Театральный поезд». В программе — встреча театров Челябинской, Курганской областей и Шадринска, театрализованное шествие, выставка и показ спектаклей. Выступления пройдут на площадках Театра современной хореографии «Провинциальные танцы», Свердловской Детской филармонии, Екатеринбургского театра кукол, Екатеринбургского театра юного зрителя и Дома актера. А 19 июня на сцене Екатеринбургского театра кукол состоится показ спектакля Челябинского театра кукол имени Вольховского «Аистенок и Пугало» в постановке Валерия Вольховского.

Кино В кинозале Ельцин-центра показывают фильм «Беспечный возраст». Это история о студентах, которые проводят лето в поисках развлечений и способов справиться с жизненными трудностями. Показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета — от 350 до 400 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В кинозале Ельцин-центра 14 июня покажут классику советской анимации 1940–1950-х годов. Сеанс организован студией «Союзмультфильм» в честь ее 90-летия. В программе — мультфильмы «Тихая поляна», «Цветик-семицветик», «Федя Зайцев», «Непослушный котенок», «Чудесница». Вход свободный, нужно зарегистрироваться. В кинозале Ельцин-центра с 14 июня начнутся показы фильма-призера фестиваля «Маяк» — «Фейерверки днем». Режиссер Нина Волова представила историю трех сестер, которые решают бороться за семейное наследство, когда их отец оказывается на грани банкротства. Стоимость билета — от 350 до 400 руб. В кинозале Ельцин-центра с 15 июня стартуют показы фильма Федерико Феллини «Восемь с половиной». Это история режиссера, запутавшегося в лабиринте воспоминаний и грез. Показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета — от 350 до 400 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом кино

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дом кино

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Доме кино 16 июня состоится показ документального фильма «Брат навсегда» Григория и Анны Сельяновых. В день открытия памятника Алексею Балабанову авторы лично представят ленту, исследующую феномен дилогии «Брат» и причины ее популярности. В картине использованы уникальные архивные кадры и интервью с коллегами и близкими Балабанова. Вход бесплатный, по регистрации. В кинозале Ельцин-центра с 16 июня показывают фильм Жана-Люка Годара «Безумный Пьеро». Герой картины, устав от рутины, отправляется в бега с бывшей возлюбленной, но их роман превращается в опасное приключение. Фильм показывают на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты — от 350 до 400 руб.

Лекции В образовательном центре Ельцин-центра 13 июня состоится заключительная лекция авторского курса Анны Новиковой «Чувствуя город: медиа и эмоции» — «Кураторский жест: как выставки помогают увидеть город заново». Лектор расскажет, как современная галерея становится пространством диалога, где личные впечатления жителей превращаются в коллективные истории о городе, и как кураторская работа помогает собрать разрозненные наблюдения в единое высказывание. Вход свободный, по регистрации. В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 15 июня состоится лекция философа Михаила Витушко «Истоки философии Ханны Арендт». Лектор проследит путь становления мысли Арендт: от ученичества у Ясперса и бегства из нацистской Германии до разработки ключевых концепций — «банальности зла», критики тоталитаризма и фундаментального разделения труда, работы и политического действия. В центре внимания окажется анализ vita activa и понимание власти как способности к совместному действию. Стоимость билета — 500 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители Музея андеграунда

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ Посетители Музея андеграунда

Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ В лектории Музея андеграунда 16 июня пройдет лекция искусствоведа Ларисы Якимовой «Женское лицо семидесятников». Лектор расскажет о художницах, которые внесли лирику и иронию в «суровый» мир живописи. Они смогли обойти цензуру и стать «лирическими диссидентами». Стоимость билета — 500 руб. В образовательном центре Ельцин-центра 16 июня пройдет лекция Натальи Ивановой «Василий Аксенов: стиляга-шестидесятник в застойные 70-е». Писатель, литературный критик и доктор филологических наук расскажет о том, как Аксенов боролся с цензурой, искал новые формы и публиковался за рубежом. Вход свободный, по регистрации. В лектории Музея андеграунда 17 июня культуролог и музыковед Тимофей Чаплюк прочитает лекцию «Gorillaz: реальнее всех нас». Он расскажет, как виртуальная группа изменила музыкальные правила, почему Gorillaz остались популярными спустя десятилетия и какую роль играет визуальная составляющая в восприятии их творчества. Стоимость билета — 500 руб.

Подготовила Анна Капустина