Максим Аверин, «Театральный поезд», «Реквием» Верди и «Брат навсегда»
Куда сходить в Екатеринбурге и окрестностях с 13 по 19 июня
На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группу «Перемотка», «Реквием» Джузеппе Верди и соединение сибирского фолка с джазом. В музеях — посетить выставку «Сказы березового леса. Творчество Натальи и Павла Камневых» и побывать на экскурсии по местам «Агаты Кристи». В театральных пространствах — увидеть спектакли «Лев зимой» с Максимом Авериным, «Ты где-то рядом» с Федором Добронравовым и встретить «Театральный поезд» . В кино — посмотреть фильмы «Беспечный возраст», «8», «Безумный Пьеро» и «Брат навсегда». А лекторы расскажут про группу Gorillaz, женщин-семидесятников и философию Ханны Арендт. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».
Концерты
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В кинозале Ельцин-центра 13 июня творческий союз «Прекрасная музыка» представит программу «Русский концерт». В программе — произведения Родионова Щедрина, Анатолия Королева, Игоря Стравинского, Александра Вустина и Николая Корндорфа. Солистка — Елена Бирюзова (меццо-сопрано), пианист — Герман Мархасин. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.
Во дворе Музея Андеграунда 14 июня группа «Перемотка» выступит с летним концертом. Коллектив известен лирическими песнями о любви и дружбе и своими яркими лайв-выступлениями. Билеты стоят 1,8 тыс. руб.
Свердловская филармония 17 июня закроет сезон программой «Реквием Верди. Закрытие концертного сезона». Большой оркестр и симфонический хор с солистами Мариинского, Большого и театра «Новая Опера» исполнят «Реквием для солистов, хора и оркестра» Джузеппе Верди. Билеты — от 3,5 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб.
Джаз-клуб EverJazz
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В джазовом клубе EverJazz 18 июня выступит Екатерина Унгвари и этно-джазовый квартет «Птица Сибирь». Проект соединяет сибирский фольклор с джазовой импровизацией. Каждая песня становится небольшим интерактивным путешествием, потому что солистка является культурным антропологом и делится знаниями о сибирской культуре. Билеты — от 1 тыс. руб. до 1,4 тыс. руб.
Выставки и экскурсии
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств с 11 июня по 30 августа 2026 года открыта выставка «Сказы березового леса. Творчество Натальи и Павла Камневых». Экспозиция демонстрирует около 50 работ тагильских мастеров, которые первыми возродили искусство обработки бересты в регионе. Посетители могут увидеть изделия с применением традиционных техник и современных подходов, а также поделочных камней, капа и кости. Стоимость билетов — от 150 до 300 руб.
Музей истории Екатеринбурга 13 июня организует пешеходную экскурсию «Екатеринбург: торговая сторона». Гид Евгений Бурденков проведет участников по главным торговым улицам города, где сохранились здания магазинов, лавок и особняков XIX века и расскажет, как из «горного» города Екатеринбург превращался в обычный уездный. Билеты — 700 руб.
Участник первого состава «Агаты Кристи» Петр Май 14 июня проведет автобусную экскурсию «Агата Кристи. Начало легенды» по местам, связанным с группой. Участники увидят памятную табличку группе, побывают возле Свердловского рок-клуба, посетят дендропарк, а завершится экскурсия в Музее андеграунда, где покажут редкие фото и видео. Стоимость — 2 тыс. руб.
Спектакли
Центр современной драматургии (ЦСД)
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В Центре современной драматургии (ЦСД) 13 и 14 июня покажут эскизы спектаклей, которые были созданы участниками лаборатории «Ультра Драма 3.0». 13 июня в ЦСД играют постановки «Любовь. Версия 2.0» и «Батоновая ломка», а 14 июня — «Последний рыцарь» и «Жить классно». Билеты — 600 руб.
В Ельцин-центре 13 и 14 июня состоится финал VI конкурса пьес о 90-х «Зачем я это помню». В рамках мероприятия пройдут читки пьес, вошедших в короткий список. Из 177 присланных работ эксперты отобрали шесть, которые будут представлены на сцене. Вход свободный, но нужно заранее зарегистрироваться.
Актер Максим Аверин
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Во Дворце молодежи 14 июня сыграют спектакль «Лев зимой». Постановка режиссера Сергея Гинзбурга — новое прочтение одноименной пьесы Джеймса Голдмана. В центре сюжета — противостояние английского короля Генриха II и его семьи за право престолонаследия. В главной роли играет Максим Аверин. Билеты — от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб.
Во Дворце молодежи 16 июня состоится спектакль «Ты где-то рядом», поставленный Владимиром Большовым. Это лирическая история любви зрелых людей, в которой зрители смеются и переживают вместе с героями. В центр сюжета ложится танец, который символизирует возвращение молодости героев и их надежду на счастье. В главных ролях — Федор Добронравов и Марина Иванова. Билеты стоят от 7 тыс. руб. до 9 тыс. руб.
Театр «Игра» 17 июня в парке Литературного квартала ждет зрителей на автофикшн-променад «День Месяц Года». Режиссер Татьяна Павлова создала спектакль на основе подлинных воспоминаний, который превращается в путешествие по судьбам и случайным встречам обычных молодых людей. Билеты — 1 тыс. руб.
Театральный поезд
Фото: Пресс-служба СвЖД
В Екатеринбург 18 июня прибудет «Театральный поезд». В программе — встреча театров Челябинской, Курганской областей и Шадринска, театрализованное шествие, выставка и показ спектаклей. Выступления пройдут на площадках Театра современной хореографии «Провинциальные танцы», Свердловской Детской филармонии, Екатеринбургского театра кукол, Екатеринбургского театра юного зрителя и Дома актера. А 19 июня на сцене Екатеринбургского театра кукол состоится показ спектакля Челябинского театра кукол имени Вольховского «Аистенок и Пугало» в постановке Валерия Вольховского.
Кино
В кинозале Ельцин-центра показывают фильм «Беспечный возраст». Это история о студентах, которые проводят лето в поисках развлечений и способов справиться с жизненными трудностями. Показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета — от 350 до 400 руб.
Ельцин-центр
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В кинозале Ельцин-центра 14 июня покажут классику советской анимации 1940–1950-х годов. Сеанс организован студией «Союзмультфильм» в честь ее 90-летия. В программе — мультфильмы «Тихая поляна», «Цветик-семицветик», «Федя Зайцев», «Непослушный котенок», «Чудесница». Вход свободный, нужно зарегистрироваться.
В кинозале Ельцин-центра с 14 июня начнутся показы фильма-призера фестиваля «Маяк» — «Фейерверки днем». Режиссер Нина Волова представила историю трех сестер, которые решают бороться за семейное наследство, когда их отец оказывается на грани банкротства. Стоимость билета — от 350 до 400 руб.
В кинозале Ельцин-центра с 15 июня стартуют показы фильма Федерико Феллини «Восемь с половиной». Это история режиссера, запутавшегося в лабиринте воспоминаний и грез. Показы проходят на языке оригинала с русскими субтитрами. Стоимость билета — от 350 до 400 руб.
Дом кино
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В Доме кино 16 июня состоится показ документального фильма «Брат навсегда» Григория и Анны Сельяновых. В день открытия памятника Алексею Балабанову авторы лично представят ленту, исследующую феномен дилогии «Брат» и причины ее популярности. В картине использованы уникальные архивные кадры и интервью с коллегами и близкими Балабанова. Вход бесплатный, по регистрации.
В кинозале Ельцин-центра с 16 июня показывают фильм Жана-Люка Годара «Безумный Пьеро». Герой картины, устав от рутины, отправляется в бега с бывшей возлюбленной, но их роман превращается в опасное приключение. Фильм показывают на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты — от 350 до 400 руб.
Лекции
В образовательном центре Ельцин-центра 13 июня состоится заключительная лекция авторского курса Анны Новиковой «Чувствуя город: медиа и эмоции» — «Кураторский жест: как выставки помогают увидеть город заново». Лектор расскажет, как современная галерея становится пространством диалога, где личные впечатления жителей превращаются в коллективные истории о городе, и как кураторская работа помогает собрать разрозненные наблюдения в единое высказывание. Вход свободный, по регистрации.
В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 15 июня состоится лекция философа Михаила Витушко «Истоки философии Ханны Арендт». Лектор проследит путь становления мысли Арендт: от ученичества у Ясперса и бегства из нацистской Германии до разработки ключевых концепций — «банальности зла», критики тоталитаризма и фундаментального разделения труда, работы и политического действия. В центре внимания окажется анализ vita activa и понимание власти как способности к совместному действию. Стоимость билета — 500 руб.
Посетители Музея андеграунда
Фото: Анастасия Сибирякова / Коммерсантъ
В лектории Музея андеграунда 16 июня пройдет лекция искусствоведа Ларисы Якимовой «Женское лицо семидесятников». Лектор расскажет о художницах, которые внесли лирику и иронию в «суровый» мир живописи. Они смогли обойти цензуру и стать «лирическими диссидентами». Стоимость билета — 500 руб.
В образовательном центре Ельцин-центра 16 июня пройдет лекция Натальи Ивановой «Василий Аксенов: стиляга-шестидесятник в застойные 70-е». Писатель, литературный критик и доктор филологических наук расскажет о том, как Аксенов боролся с цензурой, искал новые формы и публиковался за рубежом. Вход свободный, по регистрации.
В лектории Музея андеграунда 17 июня культуролог и музыковед Тимофей Чаплюк прочитает лекцию «Gorillaz: реальнее всех нас». Он расскажет, как виртуальная группа изменила музыкальные правила, почему Gorillaz остались популярными спустя десятилетия и какую роль играет визуальная составляющая в восприятии их творчества. Стоимость билета — 500 руб.