Соболезнование
10 июня на 85-м году ушла из жизни Почётный гражданин города Перми, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Зинаида Дмитриевна Белых
Зинаида Дмитриевна внесла неоценимый вклад в развитие Пермского края. Ее трудовая биография была неразрывно связана с пермской наукой и образованием. Много лет она проработала в Пермском государственном университете, была деканом химического факультета, автором более ста научных трудов и изобретений. Зинаида Белых внесла весомый вклад в подготовку профессиональных кадров и становление химического образования в Прикамье.
Фото: соцсети Никиты Белых
Значительные усилия она направила на становление пермского Лицея №2, который сегодня является одним из ведущих учебных заведений в Перми. Зинаида Дмитриевна выступила одним из инициаторов его открытия и 24 года руководила им. Благодаря её профессионализму, энергии и самоотдаче многие поколения лицеистов получили качественное образование.
Уход Зинаиды Дмитриевны – большая утрата для всех нас. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.
Семья Гарслян