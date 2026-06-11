Соболезнование

Зинаида Дмитриевна внесла неоценимый вклад в развитие Пермского края. Ее трудовая биография была неразрывно связана с пермской наукой и образованием. Много лет она проработала в Пермском государственном университете, была деканом химического факультета, автором более ста научных трудов и изобретений. Зинаида Белых внесла весомый вклад в подготовку профессиональных кадров и становление химического образования в Прикамье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Никиты Белых Фото: соцсети Никиты Белых

Значительные усилия она направила на становление пермского Лицея №2, который сегодня является одним из ведущих учебных заведений в Перми. Зинаида Дмитриевна выступила одним из инициаторов его открытия и 24 года руководила им. Благодаря её профессионализму, энергии и самоотдаче многие поколения лицеистов получили качественное образование.

Уход Зинаиды Дмитриевны – большая утрата для всех нас. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.

Семья Гарслян