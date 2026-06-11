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В Ижевске опубликовали программу празднования Дня города

Администрация Ижевска опубликовала программу празднования Дня города (0+). Столице Удмуртии исполняется 266 лет. Праздничные мероприятия пройдут с 11 по 14 июня на различных площадках.

Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

Напомним, в этом году мэрия отказалась от приглашения известных артистов России на День города. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков связал это решение с «большими затратами» на звездных гостей и сценические комплексы, добавив, что важнее направить эти средства на благоустройство столицы республики.