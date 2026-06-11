Под Тольятти за $2 млрд построят российско-индийское СП по производству удобрений

ОХК «Уралхим» совместно с индийскими компаниями Rashtriya Chemicals and Fertilizers, National Fertilizers и Indian Potash намерены построить в Ставропольском районе Самарской области завод по производству карбамида мощностью 1,8 млн тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Богатюк, Коммерсантъ Фото: Сергей Богатюк, Коммерсантъ

Инвестиции в проект составят почти $1,8 млрд (более 125 млрд руб.). Соответствующее соглашение было подписано между губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и генеральным директором ООО «ОХК «Уралхим» Дмитрием Коняевым в рамках ПМЭФ-2026. Меморандум о создании совместного предприятия (СП) для строительства завода «Уралхим» и индийские химические корпорации подписали в ходе визита в Дели президента России Владимира Путина в декабре 2025 года. По итогам ПМЭФ-2026 председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Татьянин в интервью «Ведомостям» подтвердил приверженность компании к реализации проекта. «Предполагаемая мощность этого предприятия составит порядка 1,8-2 млн т продукции в год, которую планируется поставлять в Индию и на другие рынки. В настоящий момент прорабатываются предварительные технико-экономические обоснования проекта»,— цитируют господина Татьянина «Ведомости». В настоящий момент основным производителем карбамида в РФ является «Тольяттиазот» (ТОАЗ), входящий в ОХК «Уралхим». По итогам 2024 года тольяттинская компания смогла нарастить производство этого удобрения на 85% по сравнению с 2023 годом, выпустив почти 1,8 млн т карбамида. Поставки аммиака для нового российско-индийского СП будут осуществляться непосредственно с ТОАЗа. Компания таким образом планирует создать в регионе 340 новых рабочих мест.

Индийская Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd (RSF) находится в собственности правительства Индии и входит в четверку крупнейших компаний отрасли в стране. По итогам 2025 года RSF получила доход в размере $1,8 млрд. Indian Potash Limited (IPL) владеют как частные так и государственные акционеры. Ежегодный доход IPL от производства, продажи минеральных удобрений — $1,7-2 млрд. National Fertilizers Limited (NFL) находится в собственности правительства Индии. Доход компании в 2023 году превысил $3 млрд.

Евгений Чернов