Свердловчанина оштрафовали за разжигание межнациональной ненависти в соцсетях

Верхнепышминский городской суд назначил пять штрафов местному жителю Александру Пестову за посты и комментарии в соцсетях, разжигающие межнациональную ненависть. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Установлено, что с 2022 по 2025 год Александр Пестов размещал в социальной сети «ВКонтакте» посты и комментарии с негативными высказываниями в адрес представителей народов Кавказа и Средней Азии.

Суд опирался на выводы лингвистической и психологической экспертизы. Специалисты подтвердили, что в текстах Александра Пестова содержатся признаки возбуждения вражды и унижения человеческого достоинства группы лиц по национальному признаку.

Суд признал мужчину виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении достоинства человека или группы лиц по признаку национальности (ст. 20.3.1 КоАП РФ). За каждое правонарушение мужчине назначен штраф в размере 10 тыс. руб., в сумме — 50 тыс. руб.

Полина Бабинцева