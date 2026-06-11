«На стройплощадке результат зависит от человека»

В мае Минстрой России утвердил отраслевую программу повышения производительности труда в строительстве до 2030 года, которая ставит цель увеличить показатель на 22,8% к концу десятилетия. Подходы к достижению этой цели обсудили 10 июня на заседании отраслевого центра компетенций при министерстве строительства Воронежской области. О том, где реально возможен такой рост, а где отрасль рискует упереться в ограниченный человеческий ресурс, рассуждал председатель совета Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин.

Глава Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

— Оптимизация производственных процессов и рост производительности труда в строительстве упираются сегодня в жесткую дилемму. На стройплощадке результат по-прежнему зависит от человека, его квалификации и физических возможностей. Мы видим, что вместо тридцати шести человек работу стали выполнять двадцать пять. Но надо понимать: те, кто остался, просто стали больше работать, их нагрузка выросла. И мы должны задаться вопросом — где предел? Я буквально вчера читал, что в Китае начинает снижаться производительность труда из-за выгорания. Люди настолько подняли интенсивность, что даже китайцы со своей легендарной работоспособностью не выдерживают. А менталитет россиянина другой.

При этом у нас есть и позитивный опыт. Не все знают, что «ДСК» и «Выбор» возглавляют профильные рейтинги по скорости строительства жилья. Это говорит о высокой производительности. Поэтому посыпать голову пеплом и говорить, что мы ничего не умеем, нельзя.

Но есть и системная проблема, о которой молчат. Когда мы говорим о второй части строительного комплекса — промышленниках, которые производят продукцию для стройки, — то упираемся в инвестиции. Оптимизация не может продолжаться бесконечно. Наступает момент, когда повышать выработку могут только новое оборудование и робототехника. А на это нужны деньги. И здесь возникает вопрос: промышленные предприятия находятся в ведении органов, отвечающих за промышленную политику. Насколько они вовлечены в эту повестку? Мне кажется, мы забываем о роли регулятора.

Отдельная тема — производительность труда в строительстве в целом. Как мы оцениваем ее для застройщиков? На нее больше всего влияет продолжительность инвестиционно-строительного цикла. Вовремя обеспечили финансирование, вовремя выполнили заказы по изготовлению необходимых конструкций и материалов — стройка идет. Любая схема оптимизации развалится, если эти процессы дают сбой.

Мы продвигаем аддитивные технологии — методы создания изделий путем послойного наращивания материала, включая трехмерную печать. Они помогают ускорять и удешевлять изготовление объектов благоустройства — от малых архитектурных форм до фасадного декора, который без удорожания создает совершенно другой облик здания. Тема только начинает развиваться, но она серьезно поможет увеличить производительность и снизить издержки.

Подготовила Ульяна Ларионова