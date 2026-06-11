Первый зампред ВТБ назвал пять правил для инвесторов в условиях смягчения денежной политики ЦБ

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сформулировал пять принципов для начинающих инвесторов и одновременно описал стратегию максимизации дохода по вкладам в условиях цикла снижения ключевой ставки. Топ-менеджер в интервью «РИА Новости» фактически очерчивает консервативный подход к управлению личными финансами на фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ: ключевая ставка опустилась с 21% в начале 2025 года до 14,5% к апрелю 2026-го, и рынок закладывает дальнейшее ослабление.

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По словам господина Пьянова, вход на фондовый рынок стоит начинать не с ожидания быстрой прибыли, а с честного ответа на вопрос о приемлемом уровне потерь. «Риски и выгода взаимосвязаны — если хочешь заработать быстро и много, будь готов потерять все. Что отталкивает от рынка начинающего инвестора? Это неготовность к потере»,— подчеркнул он.

Второй совет прямо вытекает из первого: инвестору следует заранее определить, какой уровень просадки счета — 20%, 30%, 50% или даже 70% — не вынудит его совершать панические продажи и как он психологически отреагирует на «красную зону». «Начинающий инвестор на фондовом рынке должен начинать с психологии потерь, нежели с психологии выигрыша»,— резюмировал банкир.

Далее он напомнил классическое правило «покупай дешево, продавай дорого» и призвал постепенно осваивать оценку фундаментальных показателей эмитентов — выручку, прибыль, долговую нагрузку, дивидендную политику, — поскольку именно они определяют среднесрочную доходность актива, а не краткосрочные ценовые колебания.

Пятый совет — дифференциация вложений: «Не инвестируй в одну акцию, держи яйца в разных корзинах — по эмитентам, по отраслям, по инструментам».

Одновременно господин Пьянов адресовал рекомендации вкладчикам, которые на фоне снижающихся ставок хотят зафиксировать максимальную доходность. По его оценке, оптимальными сроками размещения сейчас выступают шесть месяцев и год.

«Большинство аналитиков прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки. Если отталкиваться от этого прогноза, важно выбрать правильную срочность вкладов, желательно достаточно длинную, но не слишком длинную, чтобы не пропустить смену тенденции. Трехлетний вклад — это слишком, а вот правильная опция — шестимесячный вклад или годовой»,— пояснил он.

Выбор более надежного банка с максимальной ставкой на срок полгода-год он назвал предпочтительным вариантом, обратив внимание на то, что экстремально высокая доходность в небольшом банке может сигнализировать о повышенных рисках самого продукта.

Эти советы появились в момент, когда средняя максимальная процентная ставка 10 крупнейших банков по рублевым депозитам физлиц, по данным ЦБ на третью декаду мая 2026 года, опустилась до 12,97% годовых, снизившись за декаду на 0,07 процентного пункта. В начале 2025 года ключевая ставка была на пике 21%, к концу года она составила 16%, а в апреле 2026-го регулятор снизил ее восьмой раз подряд — до 14,5%.

Таким образом, ставки по депозитам постепенно сокращают премию к инфляции, что будет подталкивать часть сберегателей к поиску альтернативных инструментов, включая фондовый рынок.

В этом контексте рекомендации господина Пьянова выглядят как дорожная карта консервативного розничного инвестора на переходный период цикла ДКП. С одной стороны, он предлагает «поймать» все еще двузначную доходность по безрисковым депозитам, зафиксировав ее на сроках до года — то есть до того, как дальнейшее снижение ключевой ставки уменьшит проценты по вкладам. С другой — содержит предупреждение о неизбежных рисках при входе в долевые инструменты и настаивает на психологической устойчивости, диверсификации и постепенном освоении фундаментального анализа.

По сути, в ВТБ сигнализируют массовой аудитории: эпоха «легких» 20-процентных депозитов заканчивается, однако переход в акции требует дисциплины и готовности к временным убыткам, а само размещение накоплений должно быть распределено между разными классами активов. Топ-менеджер системно значимого банка фактически призвал граждан осознанно подойти к управлению личным портфелем в изменившихся макроэкономических реалиях.