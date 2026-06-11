Международный джазовый фестиваль EverJazz пройдет 4 июля на «Иволге»

На базе отдыха «Иволга» под Екатеринбургом 4 июля пройдет XIII Международный джазовый фестиваль EverJazz. В программе заявлены более 70 участников, которые будут исполнять джаз, фанк, соул и блюз на двух сценах под открытым небом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Презентация XIII Международного джазового фестиваля EverJazz в Литературном квартале в Екатеринбурге Фото: София Паникова Презентация XIII Международного джазового фестиваля EverJazz в Литературном квартале в Екатеринбурге Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 2 Презентация XIII Международного джазового фестиваля EverJazz в Литературном квартале в Екатеринбурге Фото: София Паникова Презентация XIII Международного джазового фестиваля EverJazz в Литературном квартале в Екатеринбурге Фото: София Паникова

Среди них: Джей Ди Уолтер и Андрей Кондаков с программой «Возможно все», MVF Band, Kickin’ Jass Orchestra с новой программой «Из диско — в диксиленд», квинтет «Сондесур» (Аргентина-Колумбия-Россия) с латиноамериканским джазом, Вася Беля и Рамблин Хартс с акустическим блюзом и другие.

«Каждый год мы собираем для зрителей самую свежую и неповторимую сцену. Нам хочется глубины и настоящего погружения, хочется дать не просто послушать, но и почувствовать музыку»,— рассказали организаторы фестиваля на презентации.

В рамках фестиваля впервые пройдет лекторий про историю джаза. Для семей организуют детские игровые зоны и локации, где можно отдохнуть на природе. На площадке гости смогут посетить мастер-классы, ярмарку и фудкорт.

Джазовый фестиваль EverJazz проводится с 2013 года. Его организатор —екатеринбургский джаз-клуб EverJazz. Проходит на открытой площадке в сосновом лесу на базе отдыха «Иволга» (Свердловская область). Ежегодно его посещают до 5 тыс. человек.

София Паникова