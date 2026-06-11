В Кумертау суд приостановил деятельность кафе «Осетрия»

Кумертауский межрайонный суд Башкирии приостановил деятельность кафе «Осетрия», в котором отравились посетители, на 30 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Суд признал ООО «Межшкольный комбинат общественного питания» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», на этой неделе несколько человек отравились после поминального обеда в «Осетрии».

В Роспотребнадзоре сообщали о четырех пострадавших, которым потребовалась госпитализация. Позднее ведомство обнаружило в кафе множественные нарушения. В частности, сотрудников допустили к работе без медицинского осмотра, без личных медицинских книжек. У них не было профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации, данных об обязательных профилактических прививках. В производственных помещениях часть разделочного инвентаря была без маркировки, нет цеха первичной обработки сырых овощей с подводом холодного и горячего водоснабжения с подсоединением к канализационной сети и так далее.

Мелеузовский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии расследует уголовное дело по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Майя Иванова