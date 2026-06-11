На содержание камер видеофиксации ПДД в Башкирии направят до 397 млн рублей

Центр организации дорожного движения Башкирии на конкурсе 1 июля выберет подрядчика содержания системы дорожных камер.

Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 397,4 млн руб., его профинансирует бюджет республики.

Обслуживать систему необходимо в течение года. Исполнитель должен обеспечить подключение комплексов и передачу информации с них в имеющуюся у заказчика систему мониторинга «Дорис Платформа», проводить их ремонт и техобслуживание.

В Башкирии установлен 621 комплекс дорожных камер.

Майя Иванова