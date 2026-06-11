Самарского чиновника с сомнительными доходами уволили за покупку квартиры за 10 млн рублей

Начальник отдела контроля договорных обязательств управления аренды земли и контроля департамента управления имуществом Самары Рашид Галимов лишился должности в связи с утратой доверия. Соответствующая запись появилась в реестре на портале госслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поводом для увольнения послужили нарушения, выявленные прокуратурой. В 2023 году чиновник приобрел квартиру в центре Самары стоимостью более 10 млн рублей. Однако совокупный доход господина Галимова и его родственников за три предшествовавших года оказался меньше этой суммы.

Законность происхождения средств на покупку бывший начальник отдела подтвердить не смог. В ноябре 2025 года контрольный орган взыскал с экс-чиновника часть стоимости квартиры в размере 2,4 млн рублей.

Георгий Портнов