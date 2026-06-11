ВС Башкирии увеличил сумму компенсации за травму ребенка на игровой площадке

Верховный суд Башкирии увеличил с 300 тыс. до 500 тыс. руб. сумму компенсации за травму ребенка на детской площадке на Бакалинской улице, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в апреле 2025 года девятилетняя школьница получила компрессионный перелом позвоночника во время катания на качелях. «Проверка выявила неисправности и повреждения элементов детской игровой площадки, некоторые из них деформированы, имелись трещины, выступающие элементы, отсутствовала фиксация качелей»,— отмечается в пресс-релизе. Суд по иску прокуратуры взыскал с управляющей компании — ООО «Умный дом» — 300 тыс. руб. Не согласившись с суммой, прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции в ВС Башкирии.

Также по постановлению прокуратуры начальник участка оштрафован на 2 тыс. руб. за нарушение дополнительных требований к детским, спортивным площадкам (ст. 6.25 КоАП РБ), а СКР расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Майя Иванова