ПСБ запустил «Народный вклад» со ставкой 30% годовых

ПСБ предлагает новым клиентам «Народный вклад» с доходностью до 30% годовых. Депозит можно открыть на сумму от 10 000 до 50 000 рублей и получить максимальную на банковском рынке доходность.



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Максимальную ставку 30% годовых клиент получает при размещении средств на месяц, при открытии вклада на три месяца доходность составит 22%, на 7 месяцев — 20%. Для новых вкладчиков, которые оформят заявление о переводе пенсии в ПСБ, также доступны повышенные процентные ставки: по трехмесячному вкладу доходность составит 27% годовых, а по вкладу на семь месяцев — 25%.

Доход выплачивается в конце срока действия вклада, депозит можно открыть только один раз. Предложение действует для клиентов, которые за последние полгода не хранили средства на накопительных счетах в ПСБ и не имели действующих и закрытых вкладов и накопительных счетов в банке.

«Народный вклад» можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении или интернет-банке.

Условия привлечения срочного банковского вклада «Народный вклад»: Валюта вклада — рубли. Срок вклада: 32, 91, 210 дней. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: непополняемый; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, ограничено. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Дополнительные условия: вклад «Народный вклад» открывается для новых вкладчиков, не имеющих действующих (в том числе закрытых) срочных вкладов и накопительных счетов (в т. ч. с нулевыми остатками) в период 180 (ста восьмидесяти) дней, предшествующих дате открытия вклада «Народный вклад». Ставка по срочному банковскому вкладу «Народный вклад» (в т. ч. минимальная гарантированная ставка) для новых вкладчиков на суммы от 10 000 до 50 000 рублей составляет: на срок вклада 32 дня, — 30,00% годовых; на срок вклада 91 день- 22,00% годовых; на срок вклада 210 дней — 20,00% годовых. Ставка по срочному банковскому вкладу «Народный вклад» (в т. ч. минимальная гарантированная ставка) для новых вкладчиков — пенсионеров при предоставлении в Банк заявления в адрес Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и его территориальных органов о перечислении пенсии на счет, открытый в Банке не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты открытия вклада составляет: на срок вклада 32 дня, — 30,00% годовых; на срок вклада 91 день- 27,00% годовых; на срок вклада 210 дней — 25,00% годовых. Заявление может быть предоставлено в подразделение Банка, либо через систему дистанционного банковского обслуживания PSB-Retail, либо через мобильное приложение PSB-Mobile. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Банк ПСБ» и в мобильном или интернет-банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк ПСБ». Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физлиц застрахованы в пределах 1,4 млн руб. в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Универсальная лицензия Банка России №3251.

ПАО «Банк ПСБ», ИНН 7744000912