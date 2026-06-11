В Самаре будут судить мужчину, оформившего чужую квартиру на сына

В Самаре 49-летнего местного жителя будут судить по трем статьям: вымогательство в особо крупном размере, незаконное лишение свободы двух лиц с применением предметов в качестве оружия и насилие в отношении представителя власти. Следствие считает, что все эти преступления обвиняемый совершил в попытке завладеть чужой квартирой и передать ее сыну. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в мае 2025 года мужчина взял на себя обязательства от имени доверителей по продаже квартиры стоимостью 3,7 млн руб. Вместо исполнения договоренности он оформил недвижимость на своего сына и подал заявление о регистрации права собственности на ребенка. После этого фигурант объявил покупателям о состоявшейся покупке, передал владельцам лишь 500 тыс. руб., остальные 3,2 млн руб. пообещав отдать в течение полугода.

Позже, не желая выполнять условия договора, обвиняемый проник в квартиру супругов-владельцев, избил и связал их, а затем, угрожая убийством и демонстрируя ножницы в качестве оружия, потребовал вернуть уже уплаченные 500 тыс. руб. и подписать акт о приеме оставшейся суммы.

Потерпевшим удалось позвонить в полицию. Прибывшие на вызов сотрудники застали обвиняемого на месте. При задержании он оказал активное сопротивление.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163, п.п. «г», «ж» ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 318 УК РФ. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение, материалы переданы на рассмотрение в суд.

Георгий Портнов