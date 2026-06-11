В Самарской области появится институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX сообщил о решении ввести в регионе институт уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Возглавить новый институт глава региона предложил Екатерине Куприяновой.

«Екатерину Валерьевну в регионе знают как высокопрофессионального, ответственного, доброго человека, многодетную маму, не понаслышке знакомую с проблематикой данной сферы. Почти восемь лет назад она потеряла ногу из-за травмы, но не сдалась, занимается адаптивным спортом, консультирует в сфере протезирования, ведет большую общественную работу с сообществом, пользуется заслуженным уважением. Уверен, что в новой должности она сможет многое сделать, чтобы жизнь людей с инвалидностью в регионе стала комфортнее. Желаю успеха!», — сообщает Вячеслав Федорищев.

По словам губернатора Самарской области, в регионе проживает более 200 тыс. человек с инвалидностью. Создание института поможет усилить работу социального блока по данному направлению.

Екатерина Куприянова возглавляет региональное отделение Всероссийского сообщества инвалидов «Опора», консультирует по вопросам протезирования и активно занимается адаптивным спортом.

Руфия Кутляева