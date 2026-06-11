Хоккеист «Норильска» Ядыкин погиб из-за случайного выстрела ружья

В башкирском Салавате погиб 21-летний хоккеист «Норильска» Егор Ядыкин. Как сообщили «РИА Новости» в силовых структурах региона, ЧП произошло в машине. Потянувшись за ружьем, спортсмен задел курок и случайно выстрелил в себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Норильск» Фото: ХК «Норильск»

Во Всероссийской хоккейной лиге подтвердили гибель Ядыкина «при трагических обстоятельствах». Причину в ВХЛ не уточнили. Источник ТАСС рассказал, что спортсмена похоронят в Салавате ориентировочно 13 июня.

Как пишет «РИА Новости», Ядыкин ехал в машине со своим дедом. После смерти внука тот записал голосовое сообщение родным и покончил с собой. Тело деда обнаружили рядом с телом спортсмена.

По информации Telegram-канала SHOT, дед с внуком ехали на охоту. Канал утверждает, что через несколько часов после гибели спортсмена мужчина совершил самоубийство в гараже на улице Индустриальной, где позднее обнаружили его тело. РЕН ТВ привел другую версию произошедшего, согласно которой случайный выстрел произошел, когда дед показывал хоккеисту, как надо чистить и заряжать ружье.