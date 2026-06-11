Школу в Невьянске временно закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Невьянский городской суд на 20 дней приостановил работу школы №2 в Невьянске из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Нарушения вскрылись в прошлом году во время проверки, проведенной надзорными органами. В частности выяснилось, что здание школы не оборудовано источниками наружного противопожарного водоснабжения, а имеющиеся пожарные гидранты находятся в неисправном состоянии.

В ноябре 2025 года школу привлекли к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Тогда учреждению был назначен штраф в 150 тыс. руб. Он был оплачен, однако школа не устранила нарушения.

В итоге суд признал учебное заведение виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности (ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ).11 июня по постановлению суда деятельность школы №2 в Невьянске приостановлена на 20 дней.

Полина Бабинцева