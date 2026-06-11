Скоростной поезд «Финист» планируют запустить из Нижнего Новгорода в 2027 году

Российские железные дороги рассматривают вопрос запуска скоростных электропоездов ЭС-105 «Финист» на направлениях Нижний Новгород — Казань и Нижний Новгород — Шахунья в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания Нижегородской области по итогам заседания комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, на направлении Нижний Новгород — Павлово могут начать курсировать автономные дизель-поезда ДП2Д, отметается в сообщении.

Как писал «Ъ-Приволжье», замену старых пассажирских составов новыми электропоездами «Финист» начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский анонсировал в 2024 году. Планировалось, что «Финист» начнет курсировать на магистрали в 2026 году.

Владимир Зубарев