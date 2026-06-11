Погиб воспитанник уфимской школы хоккея Егор Ядыкин

11 июня погиб 21-летний воспитанник уфимской школы хоккея, нападающий ХК «Норильск» Егор Ядыкин, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

«Его энергия, самоотдача на льду и преданность команде вызывали уважение коллег и болельщиков»,— отмечается в пресс-релизе. О причинах смерти спортсмена не сообщается.

По данным «Ъ-Уфа», хоккеист скончался от случайного выстрела из ружья, когда его 68-летний дедушка учил стрелять. Позднее тело деда нашли в гараже: он покончил с собой.

Следственное управление СКР по Башкирии устанавливает обстоятельства происшествия.

Майя Иванова