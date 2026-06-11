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Президент Филиппин подтвердил участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани

Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший посетит Казань 17 и 18 июня для участия в саммите Россия — АСЕАН. Об этом сообщило агентство PNA со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Клэр Кастро.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва рассчитывает на участие лидеров всех стран АСЕАН в саммите.

Филиппины являются одной из пяти стран-основательниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Анна Кайдалова