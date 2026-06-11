Депутат Пермской гордумы присоединился к команде «Справедливой России»

Депутат Пермской городской думы Тимофей Чащихин присоединился к команде партии «Справедливая Россия». Об этом сообщается в соцсетях регионального отделения. Стоит отметить, что это произошло перед началом предвыборной кампании в заксобрание и гордуму. При этом «Справедливая Россия» не сообщает, какие планы имеются у господина Чащихина относительно участия в выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Тимофей Чащихин является директором муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Сигнал» г. Перми. В 2021 году избран депутатом Пермской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1. Входит в состав комитета по экономическому развитию, а также комитета пространственному развитию и благоустройству.