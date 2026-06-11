В Карталах подростка подозревают в обслуживании сим-бокса для мошенников

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Карталов. Его подозревают в незаконном обслуживании сим-бокса для совершения мошенничества (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в апреле 2026 года подросток откликнулся на предложение заработка в популярном мессенджере и стал членом преступной группировки. Соучастники, в том числе из-за рубежа, могли совершать массовые обзвоны для хищения средств. Местный житель получил от курьеров сим-бокс, роутер, ноутбук, телефон и около 500 сим-карт. Оборудование подросток установил в арендованной квартире в Карталах и обеспечивал его работу, получив за это 100 тыс. руб. Уже известно, что в результате функционирования именно этого сим-бокса пострадала 87-летняя жительница Санкт-Петербурга. Ее 21 апреля убедили передать 325 тыс. руб. якобы для декларирования средств.

Подростка задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области вместе с оперативниками ГУ МВД России по региону.

Виталина Ярховска