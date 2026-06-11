В уфимском Volga Fashion Show примут участие модели с ОВЗ

11 июля в Уфе впервые пройдет Volga Fashion Show. Мероприятие под эгидой Всероссийской недели моды Volga Fashion Week (VFW) состоится в конгресс-холле «Торатау».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте Башкирия впервые приняла двухдневный показ VFW. Тогда на подиуме свои коллекции представили около 30 дизайнеров и стилистов.

Volga Fashion Show предполагает однодневный формат. 25 дизайнеров из разных регионов России представят взрослые и детские коллекции, основанные на элементах традиционной культуры. Ожидается, что участие в событии примут модельеры из Уфы, Бирска, Оренбурга, Самары, Нижнекамска, Набережных Челнов, рассказали «Ъ-Уфа» организаторы.

Как и на VFW, на подиум выйдут люди с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, предполагается «шоу холостяков» с акцентом на мужские коллекции.

«На летнем показе будут преобладать зеленые и голубые тона, а площадку украсят полевыми подсолнухами», — сообщили в пресс-службе VFW. Дефиле будет проходить на подиуме длиной более 20 м.

Идэль Гумеров