Челябинскую компанию оштрафовали на 2 млн рублей за обман налоговой

Арбитражный суд Челябинской области признал недействительными договоры о продаже имущества ООО «Фулл-Инвест» компании «Гефест», заключенные для его вывода из-под взыскания налоговой. «Гефест» оштрафовали на 2,3 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что «Фулл-Инвест» привлекли к ответственности после проверки областного УФНС России, после которой организации доначислили 120 млн руб. налогов, пени и штрафов. Желая избежать взыскания имущества в счет долга, компания заключила с аффилированным «Гефестом» семь договоров купли-продажи автомобилей и самоходной техники. При этом средства от реализации транспортных средств на счета организации не поступали. После этих сделок «Фулл-Инвест» фактически прекратило деятельность. По доводам прокуратуры суд пришел к выводу, что договоры являются недействительными. Сделки признали мнимыми, с «Гефеста» в доход государства взыскано 2,3 млн руб.

Виталина Ярховска