С АО «ОКО» взыскали 900 тысяч рублей за упавший в котлован автомобиль

Нижегородское АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО) выплатило почти 900 тыс. руб. водителю, автомобиль которого упал в котлован, образовавшийся при ремонте теплотрассы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Владелец автомобиля подал иск к администрации города, АО «ОКО» и МБУ «Дорожник» с требованием возместить ущерб. В ходе разбирательства выяснилось, что котлован не был огорожен надлежащим образом. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля после падения в котлован превысила его рыночную стоимость.

По решению суда исковые требования к АО «ОКО» удовлетворены частично. Кроме материального ущерба предприятие также оплатило расходы на досудебную и судебную экспертизу, госпошлину, почтовые расходы, расходы на представителя на сумму более 70 тыс. руб. В удовлетворении требований к администрации и МБУ «Дорожник» отказано.

Решение суда в законную силу не вступило.

Андрей Репин