Саратовская область снова вошла в ТОП 10 Национального рейтинга инвестклимата

Саратовская область второй год подряд вошла в топ-10 Национального рейтинга инвестиционного климата. Интегральный показатель региона вырос до 72,43 балла, что на 1,15 пункта выше прошлого года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме объявила глава АСИ Светлана Чупшева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

Министр инвестиционной политики Александр Марченко объяснил этот рост внедрением Регионального инвестиционного стандарта. По его словам, все четыре базовых элемента стандарта перешли из группы В в высшую группу А. «Мы создаем предсказуемые и комфортные условия для бизнеса, — заметил господин Марченко, имея в виду одновременно и стабильность, и неизбежное изменение этих условий в лучшую сторону. — Мы выстраиваем долгосрочные партнерские отношения с инвесторами»,— резюмировал министр.

Инвестиционная декларация получила 4,96 балла вместо 4,78, инвестиционный комитет — 4,98 вместо 4,80, инвестиционная карта — 4,90 вместо 4,79, а региональное агентство развития — 4,97 балла вместо 4,89. Инвестиционный портал области вошел в топ-10 по стране с результатом 1,91 балла. «Анализ охватил десятки показателей, — добавил господин Марченко, уточнив, что эта цифра не имеет обратной стороны, кроме одной — очевидного прогресса. — По большинству направлений мы показали устойчивую динамику»,— подчеркнул он.