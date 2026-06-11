Госэкспертиза одобрила проект строительства акватеррариума в пермском зоопарке

Управление госэкспертизы Пермского края выдало положительное заключение на проектную документацию для строительства акватеррариума в новом пермском зоопарке. Как сообщает минстрой Прикамья, композиционным ядром объекта станут два выставочных блока: террариумная и аквариальная экспозиции. Там будут содержаться пресмыкающиеся и позвоночные животные, рыбы. Строительство объекта начнется этим летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минстрой Прикамья Фото: минстрой Прикамья

Проект предполагает размещение 22 террариумов. В каждой зоне установят оборудование для фильтрации и регулировки температуры воздуха и влажности. Для некоторых видов предусмотрят температурные циклы — повышение температуры днем и падение ночью. Кроме этого там подготовят осветительные приборы с различным спектральным составом. Декорирование террариумов будет имитировать природную среду обитания.

В аквариальной части экспозиции будут располагаться аквариумы для рыб. В том числе и единственный пресноводный аквариум — он будет крупнейшим в экспозиции. Его водоизмещение составит 10,2 тыс. литров. Он будет обращен в центральное фойе и предварять просмотр аквариумной экспозиции. Помимо экспозиционной части в новом здании будут мастерские, кормокухня, виварий, инсектарий, гидрохимическая лаборатория.

Напомним, новый пермский зоопарк в Индустриальном районе Перми открылся для посетителей летом 2025 года. Ранее он располагался на территории Архиерейского квартала по ул. Монастырской. Общая площадь нового природно-ландшафтного парка составляет 25 га. Осенью 2025 года стало известно, что возведение акватеррариума на новой территории потребует 650 млн руб. Завершение строительно-монтажных работ планируется до конца 2027 года.