НОВИКОМ расширяет поддержку работников химической промышленности

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) подписал соглашение о присоединении к зарплатному проекту с Российским научным центром «Прикладная химия (ГИПХ)». Благодаря этому сотрудники предприятия могут пользоваться всеми привилегиями социально-платежной карты работника Госкорпорации Ростех.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)» входит в Госкорпорацию Ростех и сотрудничает с ведущими отраслями российской промышленности: авиационной, космической, медицинской и другими. Команду центра составляют высококвалифицированные сотрудники, обеспечивающие разработку и внедрение сложных химических технологий.

Розничная политика НОВИКОМа ориентирована на работников предприятий Госкорпорации. С учетом их нужд и потребностей, банк разработал социально-платежную карту, которая дает доступ к выгодным программам лояльности, вкладам и кредитам. Карта выдается в рамках зарплатного проекта, участниками которого являются свыше 800 предприятий по всей стране. Сегодня более 370 тыс. работников промышленности пользуются особыми условиями обслуживания и эксклюзивными продуктами банка НОВИКОМ.

«Поддержка кадрового потенциала крупного предприятия российской химической отрасли критически важна для сохранения его лидерства и реализации инновационных проектов промышленности. Мы рады, что можем сделать вклад в укрепление команды центра «Прикладная химия (ГИПХ)» и теперь новые клиенты получат доступ к широкой линейке льгот и привилегий от нашего банка», — заявил управляющий филиалом НОВИКОМа в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»