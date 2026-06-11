Доля отказов в розничных кредитах в Удмуртии в мае снизилась до 72,1%

Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Удмуртии составила в мае 72,1%. Это на 0,6 процентного пункта (п. п.) меньше, чем в апреле, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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Удмуртия заняла 26-е место среди 30 регионов России по значению доли (от большего к меньшему). «Низкий показатель отказов по заявкам на розничные кредиты свидетельствует о более качественном потоке заявителей и/или более мягкой скоринговой политике банков в этих регионах»,— считают в бюро.

В целом по стране показатель составил 75,3%, снизившись на 0,9 п. п. Эту величину в НБКИ считают высокой, несмотря на снижение доли отказов в последние месяцы. Полгода назад она находилась на отметке 82,3%.

«Снижение ключевой ставки ЦБ (в апреле она снизилась с 15 до 14,5%) и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики стимулируют некоторое оживление кредитной активности. Однако в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой банки все еще сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Поэтому они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем»,— сказал директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

К розничным кредитам относят потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку.