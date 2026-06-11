Выдача потребкредитов в Челябинской области выросла на 8,6%

В мае 2026 года жителям Челябинской области выдали 51,6 тыс. потребительских кредитов. Это на 8,6% больше, чем в апреле, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране россиянам одобрили 2 млн таких займов. За месяц показатель увеличился на 7,8%. Наиболее серьезная динамика увеличения числа выданных потребительских кредитов зафиксирована в Хабаровском крае (+11,7%), Московской области (+11%), а также в Краснодарском (+10,9%), Приморском (+10,3%) и Забайкальском (+10,1%) краях.

Виталина Ярховска