Прощание с Зинаидой Белых состоится 13 июня

Прощание с экс-директором лицея № 2, почетным гражданином Перми, заслуженным работником высшей школы Зинаидой Белых состоится 13 июня в 10:00 в КДЦ по ул. Куйбышева, 14. Отпевание — в тот же день в 11:30 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы по адресу: ул. Ленина, 48. Об этом сообщили родственники госпожи Белых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото: Пермская городская дума Фото: фото: Пермская городская дума

Зинаида Белых скончалась вчера на 85-м году жизни. Зинаида Белых была одной из первых женщин — мастеров спорта по баскетболу. Свою жизнь госпожа Белых посвятила науке и образованию. До 1994 года она была деканом химического факультета ПГУ, после возглавила пермский лицей №2, в котором проработала до 2018 года.

Госпожа Белых отмечена почетными званиями «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», «Почетный гражданин города Перми», имеет ученую степень кандидата химических наук, ученое звание — доцент, награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, серебряным знаком «Герб Пермского края» и медалью «За вклад в образование».