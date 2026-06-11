Пётр Белый рассказал об исследовании метаболического здоровья россиян

В России планируют провести исследование биологического возраста и метаболического здоровья граждан. Соглашение о запуске проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Участниками стали компания «Промомед» и Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России.

Фото: promomed.pro

Пётр Белый, председатель Совета директоров «Промомеда», отметил, что компания давно сотрудничает с эндокринологическим центром. По его словам, совместная работа ведется более 15 лет и связана с изучением заболеваний, влияющих на обмен веществ, вес и общее состояние здоровья.

Новое исследование будет посвящено биологическому возрасту, метаболическому здоровью и факторам, которые могут влиять на продолжительность жизни. Отдельное внимание уделят ожирению, сахарному диабету и другим нарушениям обмена веществ.

Основные задачи исследования:

оценить показатели метаболического здоровья участников;

изучить факторы, связанные с биологическим возрастом;

проследить связь между обменными нарушениями и хроническими заболеваниями;

получить данные для дальнейшей научной работы;

уточнить подходы к профилактике возрастных и обменных заболеваний.

Пётр Белый подчеркнул, что тема метаболического здоровья становится все более значимой для современной медицины. По его оценке, ожирение и сахарный диабет нельзя рассматривать только как отдельные диагнозы. Эти состояния связаны с более широким кругом рисков, включая сердечно-сосудистые заболевания и снижение продолжительности жизни.

Для «Промомеда» участие в проекте связано с исследованиями в области эндокринологии и терапии обменных нарушений. Компания уже работает с препаратами, которые применяются при сахарном диабете и контроле веса, поэтому данные о метаболическом здоровье могут быть важны для дальнейшего изучения этого направления.

Исследование должно помочь лучше понять, как обмен веществ связан с биологическим возрастом и рисками для здоровья.