Пётр Белый рассказал об исследовании метаболического здоровья россиян
В России планируют провести исследование биологического возраста и метаболического здоровья граждан. Соглашение о запуске проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Участниками стали компания «Промомед» и Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России.
Пётр Белый, председатель Совета директоров «Промомеда», отметил, что компания давно сотрудничает с эндокринологическим центром. По его словам, совместная работа ведется более 15 лет и связана с изучением заболеваний, влияющих на обмен веществ, вес и общее состояние здоровья.
Новое исследование будет посвящено биологическому возрасту, метаболическому здоровью и факторам, которые могут влиять на продолжительность жизни. Отдельное внимание уделят ожирению, сахарному диабету и другим нарушениям обмена веществ.
Основные задачи исследования:
- оценить показатели метаболического здоровья участников;
- изучить факторы, связанные с биологическим возрастом;
- проследить связь между обменными нарушениями и хроническими заболеваниями;
- получить данные для дальнейшей научной работы;
- уточнить подходы к профилактике возрастных и обменных заболеваний.
Пётр Белый подчеркнул, что тема метаболического здоровья становится все более значимой для современной медицины. По его оценке, ожирение и сахарный диабет нельзя рассматривать только как отдельные диагнозы. Эти состояния связаны с более широким кругом рисков, включая сердечно-сосудистые заболевания и снижение продолжительности жизни.
Для «Промомеда» участие в проекте связано с исследованиями в области эндокринологии и терапии обменных нарушений. Компания уже работает с препаратами, которые применяются при сахарном диабете и контроле веса, поэтому данные о метаболическом здоровье могут быть важны для дальнейшего изучения этого направления.
Исследование должно помочь лучше понять, как обмен веществ связан с биологическим возрастом и рисками для здоровья.