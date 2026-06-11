В Липецкой области начнут выпускать функциональные напитки для «Магнита»

«Магнит» запускает собственную торговую марку функциональных напитков Beauty Magic. Розлив напитков для поддержания энергии и бодрости налажен на мощностях партнера — завода «Компании Росинка» в Липецкой области.

Линейка Beauty Magic создана специально для ведущих активный образ жизни людей, следящих за красотой и здоровьем. В стартовый ассортимент вошли два освежающих вкуса с функциональными добавками: «Персик-малина» (поддерживает энергию благодаря содержанию магния и витаминам группы B) и «Пайнберри» с L-карнитином и витаминным комплексом.

Функциональные напитки изготовлены на основе натуральной артезианской воды из собственной скважины предприятия. Благодаря технологии асептического розлива, продукт сохраняет свежесть без добавления консервантов. Важное преимущество новой линейки — отсутствие в составе сахара.

«Запуск Beauty Magic — это логичное расширение нашего портфеля СТМ. Мы видим растущий спрос среди наших покупателей на полезные напитки и готовы предложить качественный продукт, который поддерживает тонус и красоту», — отметили в пресс-службе сети.

Старт продаж новой линейки запланирован на июль 2026 года. Beauty Magic появится на полках более чем в 4500 торговых точек ритейлера по всей России. В магазины поступит первая партия из 120 тысяч полулитровых бутылок.

Запуск Beauty Magic укрепляет стратегическое партнерство «Магнит» и «Компании Росинка». Один из наиболее значимых совместных проектов – запущенное в 2022 году производство холодного чая под собственной торговой маркой Lucky Days. В 2025 году объем продаж чая Lucky Days превысил 7,5 млн бутылок. В конце июня 2026 года на липецкой площадке стартует розлив обновленной сезонной линейки Lucky Days с новыми вкусами: «Арбуз-мята» и «Малина-мята».