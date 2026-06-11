В Башкирии ожидаются грозы, порывистый ветер, туман

12 июня в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами, днем по всей республике пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет северо-западный, северный, 5–10 м/с, при грозе — порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +9...+14°, днем — поднимется до+18...+23°.

На некоторых участках дорог ночью и утром возможен туман, видимость в котором составит от 500 м до 1 км.

В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами — грозы. Ветер будет северо-западный, северный, 5–10 м/с, при грозе — порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +12...+14°, днем — повысится до +19...+21°.

Майя Иванова