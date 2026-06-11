Житель Пензы перевел 14 тысяч рублей запрещенной организации и получил 8 лет

Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 50-летнему жителю Пензы по дулу о финансировании терроризма (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Суд установил, что фигурант с октября 2022 года по апрель 2024 года перевел запрещенной в России организации чуть больше 14 тыс. руб. Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил пензенцу наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Первые два года осужденный проведет в тюрьме. Оставшийся срок он отбудет в исправительной колонии строгого режима. Суд также конфисковал в доход государства все переведенные деньги. Приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный имеет право обжаловать это решение.

Никита Маркелов