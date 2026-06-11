Два работника завода «Витязь» получили ожоги из-за пожара

В ишимбайском АО «Машиностроительная компания "Витязь"» (структура «Уралвагонзавода») произошел «хлопок» с последующим пожаром, в котором травмы получили два работника. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.

По данным надзорного ведомства, несчастный случай произошел 8 июня в распылительной камере, в которой маляры 40 и 50 лет готовили изделие к покраске. Работники получили термические ожоги различной степени тяжести.

Гострудинспекция начала расследование инцидента, рассказала руководитель ведомства Татьяна Астрелина.

АО «Машиностроительная компания "Витязь"» производит гусеничные вездеходы.

Идэль Гумеров