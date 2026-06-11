В Сочи МЧС эвакуировали туриста из Астрахани, зависшего на тросе над пропастью

Спасатели МЧС эвакуировали семейную пару из Астрахани, застрявшую на отвесном участке виа-ферраты в районе «Орлиных скал» в Сочи. Как сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, вызов поступил вчера вечером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

На финальном отрезке мужчина повис на страховочном тросе из-за потери способности двигаться — у него онемели ноги. До конца маршрута оставалось около 300 м. Спасателей вызвала супруга застрявшего.

Астраханца эвакуировали семеро сотрудников с применением альпинистского снаряжения. После туристов вывели в безопасную зону и доставили в городскую черту. Помощь медиков им не потребовалась.

Нина Шевченко